El beneficio operativo de Samsung aumenta 1.813,8% en el 2T gracias al auge de la IA

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El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics dio a conocer este jueves que su beneficio operativo aumentó 19 veces en el segundo trimestre con respecto al año anterior, gracias a la fuerte demanda de sus chips de memoria impulsada por la inteligencia artificial.

El mayor fabricante mundial de esos dispositivos registró una utilidad operativa de 89,49 billones de wones (unos 62.000 millones de dólares) entre abril y junio, lo que representa una subida del 1.813,8% interanual, informó la empresa en un documento regulatorio.

Samsung registró ingresos por 171,49 billones de wones (unos 119.300 millones de dólares), un aumento del 130% respecto al año anterior.

Por su parte, su utilidad neta se disparó un 1.299,9% interanual hasta alcanzar los 71,62 billones de wones (49.800 millones de dólares), explicó la compañía.

Los resultados cumplieron con las expectativas del mercado, señaló la agencia de noticias surcoreana Yonhap, al citar a su propia firma de datos financieros.

Estos resultados sobresalientes se conocieron luego de que las acciones surcoreanas sufrieran una fuerte ola de ventas el miércoles, cuando los operadores se deshicieron de sus inversiones relacionadas con la IA, preocupados por si las elevadas previsiones de ganancias de esas firmas son realistas.

Samsung cayó más del 12%, mientras que su principal rival nacional, SK hynix, se desplomó casi un 20%, tras haber registrado pérdidas del 14% el día anterior.

Las utilidades operativas y los ingresos del segundo trimestre de SK hynix, publicados el martes, quedaron por debajo de las expectativas, aunque sus ganancias netas se dispararon un 1.242% superando las previsiones.

Samsung Electronics, SK hynix y la empresa estadounidense Micron son los tres principales fabricantes mundiales de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) utilizados en procesadores de IA para generar respuestas de chatbots e imágenes realistas.

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