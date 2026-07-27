El beneficio semestral de Michelin baja un 8,8 % a 766 millones de euros

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París, 27 jul (EFE).- Michelin tuvo en el primer semestre 766 millones de euros de beneficio, una reducción del 8,8 % respecto al mismo periodo de 2025, en un contexto marcado por una ligera reducción de la facturación del fabricante francés de neumáticos, sobre todo por la depreciación del dólar frente al euro.

En un comunicado publicado este lunes, Michelin destacó que su resultado operativo se mantuvo prácticamente estable, con 1.446 millones de euros entre enero y junio, comparados con los 1.452 millones en la primera mitad del pasado año.

En términos de rentabilidad y en relación con el volumen de negocios, el margen operativo subió al 11,4 %, tres décimas más que en el primer semestre de 2025, con diferencias marcadas entre los diferentes negocios.

En los neumáticos del segmento del consumidor (básicamente los dirigidos a los vehículos particulares), el margen operativo subió al 12,5 %, tres décimas más, mientras en se mantuvo sin cambios en el 14,1 % en la actividad de neumáticos para vehículos agrícolas, de obras públicas, militares, de deporte o aviones.

En los neumáticos de camiones y autobuses, ese margen que es el más bajo de todos los negocios para Michelin, mejoró cuatro décimas al 5,9 %, mientras que en el segmento de polímeros y soluciones compuestas bajó al 13,6 %, frente al 15,9 % entre enero y junio de 2025.

La facturación de Michelin en el primer semestre bajó en cifras absolutas un 2,6 % a 12.687 millones de euros, aunque si se hace abstracción de las variaciones de los tipos de cambio (esencialmente la depreciación del dólar frente al euro), progresó un 0,5 %.

La empresa confirmó sus objetivos para el conjunto del ejercicio 2026, en el que espera un resultado operativo superior al de 2025, a tipo de cambio y perímetro constante, y un flujo de caja superior a los 1.600 millones de euros, antes de eventuales operaciones de compra o venta de activos. EFE

ac/seo