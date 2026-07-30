El beneficio semestral de Shell sube el 97 % por el alza del petróleo

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Londres, 30 jul (EFE).- La petrolera Shell informó este jueves de que su beneficio atribuido en la primera mitad del año se situó en 16.515 millones de dólares (14.368 millones de euros), un alza del 97 % respecto al mismo periodo del año anterior, debido al incremento de los precios del crudo por la guerra entre EE.UU. e Irán.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Valores de Londres, la empresa señaló que su beneficio antes de impuestos alcanzó entre enero y junio los 25.082 millones de dólares, un aumento del 67,9 % frente al mismo semestre de 2025.

Los ingresos totales se vieron incrementados en un 21,8 % hasta los 166.487 millones de dólares, según la compañía, que publica sus resultados en dólares porque es la divisa en que cotiza el oro negro, mientras que los gastos de producción subieron el 7,2 % hasta 11.221 millones de dólares y las compras realizadas por la petrolera alcanzaron en el periodo los 109.304 millones de dólares.

Los gastos totales alcanzaron los 141.405 millones de dólares, un alza del 16,2 % frente al mismo semestre de 2025.

La deuda neta de la empresa se situó al final del primer semestre del año en 41.754 millones de dólares.

La empresa informó de que el consejo de administración de Shell ha comunicado un dividendo en el segundo trimestre de 2026 de 0,3906 dólares por acción ordinaria.

Los precios más altos del petróleo y el gas contribuyeron a respaldar los resultados de la petrolera, compensando de esta manera unos volúmenes más bajos de ventas derivados de las interrupciones en sus operaciones en Catar durante el conflicto en Oriente Medio.

El consejero delegado de Shell, Wael Sawan, dijo hoy que el desempeño operativo de la empresa ha permitido obtener resultados muy sólidos durante otro periodo de «grave perturbación» en los mercados energéticos mundiales.

Agregó que la petrolera trabaja para proporcionar suministros y productos energéticos esenciales a los clientes y que mantiene «una gestión rigurosa», invirtiendo en oportunidades de crecimiento.

Comunicó además una recompra de acciones por valor de 3.000 millones de dólares. EFE

vg/pcc