El Betis a Cucho Hernández: ‘Contigo siempre’

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Sevilla, 8 jul (EFE).- El Betis ha enviado un mensaje de ánimo a su delantero Juan Camilo Hernández tras la eliminación de la selección de Colombia ante Suiza en los octavos del Mundial en la tanda de penaltis, en la que el punta cafetero falló uno, y le ha expresado su apoyo con un elocuente «Contigo siempre, Cucho».

Cucho Hernández salió en el minuto 82 del partido en sustitución de Luis Suárez y, en los penaltis, el suyo fue detenido por el guardameta helvético Kobel en una tanda en la que el tanto decisivo fue logrado por el delantero sevillista Rubén Vargas.

«Se acaba el sueño mundialista para Cucho y Colombia. Orgullosos del camino y el trabajo realizado para llegar hasta aquí Contigo siempre, Cucho», destaca el club bético en sus redes sociales.

El Betis también ha felicitado a su centrocampista Giovani Lo Celso después del pase a cuartos de final de Argentina por su victoria agónica ante Egipto (3-2), en la que el jugador verdiblanco, no obstante, no dispuso de minutos. EFE

cb/jpd