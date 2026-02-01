El Betis ultima el fichaje de Álvaro Fidalgo, del Ámerica de México

Sevilla, 1 feb (EFE).- El Betis y el Club América ultiman el traspaso al club andaluz del centrocampista asturiano Álvaro Fidalgo, en proceso de lograr la nacionalidad mexicana para disputar el Mundial, por quien los verdiblancos pagarían alrededor de tres millones de euros, apuntan diversos medios mexicanos.

Fidalgo, que cumplirá 29 años el próximo abril, y el Betis ya habrían acordado los términos del contrato que los unirá hasta junio de 2030, han informado a EFE fuentes cercanas a la operación.

El futbolista se formó en los escalafones inferiores del Real Madrid, para fichar después por clubes como el Rayo Majadahonda y el Castellón, antes de recalar en 2021 en el Club América, con cuya camiseta ha disputado 223 encuentros oficiales en los que ha marcado 22 goles y ha repartido 29 asistencias.

Álvaro Fidalgo ha sido uno de los principales artífices de los cinco títulos nacionales logrados por la entidad ‘azulcrema’ en las últimas campañas y se ha convertido en el gran ídolo de su afición, que lo conoce como «Maguito». EFE

