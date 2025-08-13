El biógrafo de Milei niega violencia machista del exmarido de Prandi, condenado a 19 años

Buenos Aires, 13 ago (EFE).- El biógrafo oficial de Javier Milei y divulgador ideológico del Gobierno argentino, Nicolás Márquez, negó la violencia machista practicada contra la presentadora de televisión Julieta Prandi por su exmarido, Claudio Contardi, que incluyó reiteradas violaciones, por la que este miércoles fue condenado a 19 años de prisión.

«Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo se separa en el acto y hace la denuncia pertinente», expresó el ultraderechista Márquez en sus redes sociales tras conocerse el fallo.

El Tribunal Oral en los Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a Contardi, exmarido de Prandi y padre de sus dos hijos, a 19 años por el delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado» que provocó un grave daño en la salud mental de la víctima por hechos violentos reiterados. El condenado salió esposado de la sede judicial y fue trasladado a prisión de forma inmediata este mismo miércoles.

«No fui violada una vez, sino infinidad de veces”, declaró Prandi durante el proceso.

En una entrevista al canal El Trece, la presentadora contó el martes que durante muchos años se sintió «prácticamente secuestrada» por el padre de sus hijos.

“No tenía una cadena, no tenía un candado, pero la sensación de haber vivido alejada de toda mi familia, de mis amigos, no poder manejar, que controlaran mis ingresos, mis comunicaciones, todo lo que yo hacía era controlado”, detalló Prandi.

Prandi, que había denunciado a su exmarido por violación, violencia psicológica, violencia económica y amenazas, detalló a lo largo del juicio la forma en la que fue sometida sexualmente, aislada de su entorno, humillada y despojada de sus recursos económicos por el padre de sus dos hijos. EFE

