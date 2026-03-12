El BID completa capitalización de su rama del sector privado y prevé duplicar operaciones

Luque (Paraguay), 12 mar (EFE).- El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este jueves la conclusión exitosa del proceso de capitalización de 3.500 millones de dólares de BID Invest, su brazo enfocado en el sector privado, por lo que prevé ahora una capacidad de financiamiento de 500.000 millones de dólares en la próxima década, el doble que en los últimos 10 años.

«Con esta capitalización, estamos estimando que, durante la próxima década, el Grupo BID va a activar 500.000 millones de dólares en financiamiento en América Latina en los próximos 10 años. Ese es el doble de lo que hicimos en los últimos 10 años», anunció en rueda de prensa el presidente del Grupo, Ilan Goldfajn, en la segunda jornada de las reuniones anuales de la entidad que se celebran en Paraguay.

Goldfajn explicó que BID Invest en concreto prevé aumentar su capacidad de financiamiento y movilización desde aproximadamente 13.000 millones a 22.000 millones durante la próxima década.

El economista brasileño-israelí puntualizó que, en todo caso, los recursos carecen de sentido sin impacto y que los efectos positivos que la entidad vislumbra de aquí a 2035 pasan por fortalecer el crecimiento, crear empleo, reducir la pobreza, ampliar mercados, fortalecer las cadena de suministros, movilizar recursos privados o impulsar la integración regional.

El plan de capitalización de BID Invest es una de las tres patas de BIDImpact+, el marco aprobado en las reuniones anuales de 2024 al que se suman también una nueva estrategia institucional que incremente impactos y el plan de reposición de BIDLab, la rama de innovación del grupo.

«Creo que estamos empezando BIDImpact+, porque ahora es el momento de la implementación. Es el momento en el que la estrategia está diseñada, y tenemos que pasar de la visión a la implementación», aseveró Goldfajn.

«Para llevarlo a términos deportivos, creo que nos sentimos que hemos estado entrenando para la Maratón, pero la Maratón está empezando ahora. Estamos probablemente en los primeros 5 o 10 kilómetros de la Maratón», explicó por su parte en la misma rueda de prensa el gerente de BID Invest, James Scriven.

Tres prioridades a tratar en las plenarias

A su vez, Goldfajn puntualizó que durante las sesiones plenarias del Grupo, que arrancan mañana y concluyen el sábado, se tratarán tres prioridades, empezando por un plan de desarrollo liderado por el sector privado.

En ese sentido, Goldfajn insistió en que el Grupo puede generar «sinergias al servicio de todos» solo si el sector privado tiene un rol destacado, principalmente porque en Latinoamérica y el Caribe «el sector público no tiene los recursos suficientes para cerrar las brechas que nos proponemos cerrar».

El presidente del Grupo BID ha insistido en varias ocasiones en que las instituciones públicas ofrecen las «condiciones habilitantes» y que el empresariado es el que puede «sumar escala, innovación o empleo».

Para impulsar esto, en estas reuniones anuales se va a avanzar en LAC Crece, iniciativa que busca superar las restricciones al crecimiento en América Latina y el Caribe, desde barreras logísticas o regulatorias a debilidades institucionales.

Otro tema que será prioridad en las plenarias será el de la necesidad de crear cadenas de valor completas para el sector de minerales críticos, que se prevé que tendrá un crecimiento enorme en la región en años venideros.

Para lograr que Latinoamérica pase de solo extraer a procesar, manufacturar y refinar para generar empleo y crecimiento sostenible el Grupo BID va a impulsar también en estas reuniones anuales su iniciativa LAC Minerals.

Goldfajn subrayó que el tercer gran tema en las plenarias será el impulso de la integración regional -«vamos a ayudar a la integración a quienes están listos a avanzar»- de cara a lograr una mayor cohesión comercial, productiva, de infraestructura o regulatoria para que la región gane escala, reduzca costos y atraiga más inversión. EFE

