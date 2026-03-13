El BID presenta programa de minerales críticos e inicia sus sesiones plenarias en Paraguay

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Washington, 13 mar (EFE).- La primera sesión plenaria de las reuniones anuales del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebradas esta semana en Paraguay, tuvo lugar este viernes, jornada en la que también se presentó BID Minerals, una nueva iniciativa destinada a desarrollar cadenas de valor que vayan más allá de la simple extracción y promuevan un crecimiento sostenible en Latinoamérica y el Caribe.

El nuevo programa, articulado a través del BID y BID Invest, la rama del grupo centrada en el sector privado, se sostiene sobre tres pilares: impulsar reformas políticas para facilitar la inversión; movilizar inversión privada y gestión de riesgos; y desarrollar cadenas de valor e infraestructuras públicas y privadas complementarias.

Esto último es importante, dado que muchas explotaciones se encuentran en zonas remotas que requieren de conexiones de transporte o de abundante cantidad de agua, señaló a EFE el gerente del sector de Infraestructura y Energía del BID, Tomás Serebrisky.

BID Minerals busca aprovechar la situación privilegiada de la región en materia de minerales críticos. Además de contar con grandes reservas de litio, cobre y níquel, se espera que, impulsada por la creciente demanda de los sectores tecnológicos, automotriz y de energías renovables, en pocos años la región se consolide como un proveedor aún más importante.

Latinoamérica ya aporta alrededor del 30 % de la oferta global de estos minerales, y se espera que la demanda mundial -impulsada por el interés de EE.UU., Europa, Japón y Corea del Sur en diversificar sus cadenas de suministro- de materiales como el litio aumente entre un 470 % y un 800 % para 2050.

Se trata de la región del mundo con la mayor cantidad de proyectos de minería en desarrollo, que según estimaciones del BID superan los 150.000 millones de dólares, explicó Serebrisky.

Sin embargo, estudios publicados por el Grupo destacan como fundamental ir más allá de la pura extracción y se apueste también por desarrollar capacidades de refinamiento y procesamiento, con el fin de generar una cadena de valor completa que permita que el sector proporcione un crecimiento más transversal y equitativo.

«El BID, y BID Invest en particular con el sector privado, puede ser el puente entre los grandes capitales y las grandes compañías que tienen interés en la región», explicó por su parte Guillermo Foscarini, director jefe de la división de Corporativos de BID Invest.

Para Foscarini se trata de «generar más inversiones con impacto de desarrollo y de una manera responsable manteniendo los estándares ambientales y sociales más altos».

Sesión inaugural de las plenarias

En la sesión inaugural de las plenarias celebrada este viernes, el ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, resultó elegido nuevo presidente de la Asamblea de Gobernadores del Grupo.

El presidente saliente, el subsecretario de Hacienda chileno, Juan Pablo Rodríguez, alabó las iniciativas implementadas desde las asambleas celebradas hace un año en Santiago, muchas concebidas a su vez en los encuentros anuales de 2024 en Punta Cana.

Rodríguez subrayó que la entidad ha logrado avanzar «del qué al cómo» en la implementación del marco BIDImpact+, la iniciativa que integra las labores de las tres ramas del Grupo.

Por su parte, Fernández Valdovinos aseguró que es el «momento de consolidar esos avances», que la región está cobrando «renovada relevancia global» y que cuenta además con activos -desde recursos naturales o alimentarios a una matriz energética limpia- que la colocan en situación privilegiada y le permiten «ser parte de la solución a los retos globales».

«El desafío central de nuestra región es uno solo: traducir ese potencial que tenemos hoy en realidades, es decir, en crecimiento sostenido, en inversión productiva y en bienestar real para todos nuestros ciudadanos», aseguró.

En su intervención, el presidente del Grupo, Ilan Goldfajn, se congratuló por la capitalización exitosa de Bid Invest anunciada en estas reuniones de Paraguay, así como por el proceso en curso para crear un nuevo Plan de Relacionamiento con la Sociedad Civil para hacer aún más eficientes los impactos de los financiamientos de la entidad. EFE

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