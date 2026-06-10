El BID ve oportunidades para México pese al contexto global desafiante

3 minutos

Ciudad de México, 10 jun (EFE).- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ve en México una oportunidad para atraer inversión y fortalecer cadenas de suministro seguras en medio de un contexto global desafiante, afirmó este miércoles su presidente, Ilan Goldfajn, quien destacó sectores como semiconductores, inteligencia artificial y economía circular.

“Vemos que la región y México en particular está más resiliente, más estable”, sostuvo Goldfajn en una reunión con medios en la capital mexicana, al responder sobre las perspectivas del país ante las tensiones geopolíticas, las restricciones comerciales de Estados Unidos y la expectativa por la relocalización de empresas.

El presidente del BID señaló que América Latina ha logrado absorber una serie de choques recientes, como la pandemia y las guerras, sin enfrentar crisis de alta inflación o falta de divisas como en el pasado.

Aun así, matizó que el crecimiento de la región «todavía no llega al nivel que buscan los países», por lo que distintos gobiernos han impulsado programas para elevar la inversión y la productividad.

En el caso de México, Goldfajn mencionó el Plan México, el plan de infraestructura y el sector energético como áreas en las que el organismo busca apoyar al país.

“El contexto global es un contexto desafiante, pero también es un contexto que nos genera oportunidades”, afirmó el directivo, quien consideró que existe un mayor interés internacional por conectar con América Latina.

Según Goldfajn, la región puede beneficiarse de su red de acuerdos comerciales y de la posibilidad de ofrecer cadenas de suministro seguras, un punto clave para México por su integración con Norteamérica.

El presidente del BID sostuvo que la inversión extranjera directa (IED) en México ha aumentado y que el último dato disponible es “muy fuerte”, luego de que la Secretaría de Economía informara que el país captó 23.591 millones de dólares de IED en el primer trimestre de 2026, un máximo histórico para un mismo periodo y un alza anual del 10,4 %.

Al ser consultado sobre las llamadas industrias del futuro, Goldfajn aseguró que México tiene oportunidades en sectores como semiconductores, inteligencia artificial y economía circular.

Sobre la inteligencia artificial, la describió como una revolución tecnológica que puede reordenar la competencia entre países y empresas.

“Los que estén preparados van adelante, pero los que no están van a quedar mucho más para atrás”, advirtió al comparar el momento actual con una carrera de Fórmula 1 que vuelve a empezar tras una bandera roja.

Goldfajn afirmó que el BID apoyará a México para aprovechar este contexto, en línea con la estrategia del organismo para impulsar proyectos de crecimiento en la región.

Según contó el BID Invest aprobó el año pasado 1.068 millones de dólares para apoyar a pequeñas y medianas empresas y para 2026 prevé elevar ese apoyo a más de 1.300 millones de dólares.

Además, recordó que el BID aprobó un préstamo de 500 millones de dólares para fortalecer el sistema de cuidados en México, mientras ve con interés la cartera de proyectos de infraestructura en electricidad con Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los destinados a inversiones mixtas en energía. EFE

jsm/jmrg/jrh

(foto)