The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El bitcóin pulveriza máximos al rozar los 125.700 dólares, aunque después se desinfla

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Madrid, 6 oct (EFE).- El bitcóin ha alcanzado un nuevo máximo histórico al rozar los 125.700 dólares, aunque poco después se relaja y cotiza en el entorno de los 123.400 dólares, según datos de mercado recogidos por EFE.

A las 7.30 horas de este lunes (5.30 GMT), la criptomoneda más conocida y negociada del mercado cotiza en los 123.440 dólares, aunque en la sesión previa, el domingo, logró un nuevo récord, en los 125.689 dólares.

Según datos de Bloomberg, el último máximo registrado fue el pasado 14 de agosto, cuando se situó en los 124.515 dólares.

El bitcóin ha registrado nuevos máximos en un entorno de incertidumbre por un cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos y mientras el dólar mantiene su tendencia bajista. EFE

mtd/jmj/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR