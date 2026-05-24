El BLA reivindica el ataque a un tren en Pakistán que ha causado al menos 30 muertos

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Islamabad, 24 may (EFE).- El Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) reivindicó este domingo el ataque contra un tren de cercanías en Quetta, en el oeste de Pakistán, que ha causado al menos 30 muertos y más de un centenar de heridos, asegurando que fue una acción suicida contra un convoy que transportaba personal de seguridad.

«El Batallón Majeed, la unidad fedayín del Ejército de Liberación de Baluchistán, atacó un tren que transportaba personal de las fuerzas de ocupación desde Quetta Cantt en una operación altamente organizada», afirmó en un comunicado Jeeyand Baloch, portavoz del grupo separatista.

«El Ejército de Liberación de Baluchistán asume toda la responsabilidad de esta operación», añadió.

La explosión alcanzó un tren lanzadera cerca del paso a nivel de Chaman Phatak, en Quetta, capital de la provincia de Baluchistán, situada a unos 125 kilómetros de la frontera con Afganistán.

«Hasta ahora hay 30 pasajeros muertos y 102 heridos», declaró a EFE Hameed Ali Shah, oficial del centro de control policial de Quetta.

Un funcionario de seguridad, que pidió el anonimato, afirmó a EFE que entre los muertos había miembros de las fuerzas de seguridad.

«Según los informes iniciales, un vehículo cargado de explosivos chocó contra un vagón del tren, lo que provocó una fuerte explosión», indicó la fuente, que añadió que varios soldados viajaban con sus familias con motivo de las vacaciones del Eid al Adha.

El atentado se produce poco más de un año después de que militantes del BLA volaran una vía férrea antes de un túnel y tomaran el control del tren Jaffar Express, con más de 400 pasajeros a bordo, en la zona de Bolan, también en Baluchistán.

Las fuerzas de seguridad pusieron fin al asedio al día siguiente con una operación en la que murieron los 33 atacantes, según el Ejército paquistaní. Los insurgentes mataron a 26 personas, entre ellas 18 militares, tres empleados ferroviarios y cinco civiles, mientras que cinco miembros de las fuerzas de seguridad murieron durante la operación.

Baluchistán, la provincia más extensa pero menos desarrollada de Pakistán, es escenario desde hace décadas de una insurgencia armada separatista contra el Gobierno central.

El BLA y otros grupos baluchis acusan a Islamabad de explotar los recursos naturales de la provincia, rica en gas y minerales, sin beneficiar a la población local, que sufre algunos de los mayores índices de pobreza del país.

Islamabad acusa de forma recurrente al régimen talibán de Kabul de permitir que insurgentes islamistas y separatistas baluchis mantengan refugios en suelo afgano para planificar atentados en Pakistán, algo que las autoridades afganas niegan. EFE

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