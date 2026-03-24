El bloque de izquierda de la primera ministra danesa encabeza comicios pero sin mayoría

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El bloque del Partido Socialdemócrata de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y sus aliados de izquierda fueron los más votados en las elecciones generales de este martes, pero no lograron asegurar una mayoría, según los sondeos a boca de urna.

Las encuestas publicadas por la cadena pública danesa DR y el canal de televisión TV2 muestran que el bloque de la izquierda obtendría entre 83 y 86 escaños en el Parlamento, que cuenta con 179 escaños, y el de derecha entre 75 y 78. El partido centrista Moderados se perfila como la formación decisiva con 14 escaños.

Si se confirma la proyección de la cadena DR, el Partido Socialdemócrata, que tradicionalmente es el más votado en Dinamarca, obtendría su peor resultado desde 1901.

Este resultado implicaría una fuerte caída con respecto al 27,5% del electorado que tuvo en 2022 en una coyuntura en la que el Partido Popular Danés, de extrema derecha, casi triplicó votos y se situó en una horquilla de entre un 7,5% y un 7,7%.

Frederiksen llegó a los comicios como favorita para un tercer mandato gracias a su oposición al presidente estadounidense Donald Trump y sus intenciones de tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo que Washington considera vital para su seguridad.

La socialdemócrata dirige desde 2019 el gobierno de este próspero país nórdico de cerca de 6 millones de habitantes.

No se esperaba que ningún partido alcanzara la mayoría absoluta por lo que se prevén arduas negociaciones para formar una coalición de gobierno.

«La futura constelación gubernamental es muy incierta, pero es probable que, al final, ella esté al frente del gobierno», explica a la AFP Elisabet Svane, analista política del diario Politiken. «Puede que la gente no la quiera de verdad, pero la ven como la líder adecuada».

Frederiksen es «una figura unificadora en un mundo lleno de inseguridad, y los daneses están bastante ansiosos» por temas como la situación de Groenlandia y la guerra en Ucrania, destacó Svane.

«Las alternativas (a Frederiksen) son peores», lamentó la estudiante Freja Strandlod, de 24 años, después de votar por la mañana en el centro de la capital.

Los escaños de ultramar (Groenlandia y las islas Feroe, territorios autónomos de Dinamarca), representan cada uno dos diputados al Parlamento danés.

En Nuuk, la capital de Groenlandia, la campaña interesa más de lo habitual y más de una veintena de candidatos se disputan los dos escaños en liza.

– «Nos preocupa Trump» –

«Creo que esta elección marcará en cierto modo el rumbo para el futuro», dice el diputado del Parlamento local Juno Berthelsen, cabeza de lista del partido autonomista Naleraq, partidario de una ruptura rápida con Copenhague.

«No nos preocupa Trump, miramos más allá», afirma, rechazando a quienes «siembran el miedo».

Los principales partidos groenlandeses apoyan la independencia del territorio, pero los rivales de Naleraq prefieren un proceso más moderado de separación de Dinamarca.

En la Dinamarca continental, los votantes dicen sentirse poco influidos por la política danesa respecto a Groenlandia.

«Groenlandia forma parte de Dinamarca y también debemos cuidarla, pero no creo que sea algo en lo que piense a la hora de votar», dice Clemens Duval Thomsen, de 21 años.

La campaña ha girado principalmente en torno a cuestiones nacionales como el costo de la vida, el Estado de bienestar y el medio ambiente.

También se ha hablado de inmigración y los socialdemócratas defienden 18 nuevas propuestas.

La primera ministra actual ha defendido como «justo» el proyecto de privar de atención médica no esencial a cualquier persona de origen extranjero que haya proferido amenazas o se haya mostrado violenta con el personal médico.

Pero el ultraderechista Partido Popular Danés, partidario de suspender los permisos de residencia permanentes, lo considera insuficiente.

«Quiero un nuevo inicio para Dinamarca, y eso requiere de un Partido Popular Danés fuerte», afirmó a la AFP el líder de la agrupación, Morten Messerschmidt, tras votar en Copenhague.

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