El bloque regional IGAD ofrece facilitar el diálogo entre el Gobierno somalí y una región

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Nairobi, 30 mar (EFE).- La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, en inglés) de África Oriental se ha ofrecido a facilitar el diálogo frente a la reciente escalada de tensiones entre el Gobierno de Somalia y el Estado del Sudoeste del país.

«La IGAD expresa su preocupación por el aumento de las tensiones y hace un llamamiento a todas las partes para que actúen con moderación y eviten acciones que puedan agravar la situación», afirmó la organización en un comunicado recogido a última hora del domingo por medios locales.

«Las diferencias entre el Gobierno federal y los estados miembros federales deben resolverse mediante un diálogo inclusivo y los mecanismos nacionales establecidos», añadió.

Así, este bloque regional subrayó su «compromiso para apoyar la paz, la estabilidad y la unidad de Somalia» y se mostró «dispuesto a facilitar el diálogo y los esfuerzos de reconciliación».

El Estado del Sudoeste ha acusado al Gobierno federal somalí de intensificar las acciones militares en la región y ha avisado de que esa escalada puede empujar al país hacia un conflicto.

Por su lado, el Gobierno federal rechazó la decisión de las autoridades del Estado del Suroeste de suspender sus relaciones con Mogadiscio, en medio de desacuerdos políticos con la Administración central.

El presidente de la región, Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, fue reelegido este sábado en una votación para un segundo mandato pese al rechazo frontal del Gobierno somalí, lo que amenaza con agravar la crisis.

El contencioso ocurre mientras Somalia combate al grupo terrorista Al Shabab, que controla zonas rurales del centro y el sur, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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