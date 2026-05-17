El bloque regional IGAD pide mantener el diálogo ante la crisis política en Somalia

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Nairobi, 17 may (EFE).- La Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD, en inglés) instó este domingo a mantener el diálogo entre el Gobierno federal de Somalia y la oposición política, tras las rondas de consultas celebradas esta semana en Mogadiscio para intentar destrabar la crisis institucional que atraviesa el país.

«La Secretaría hace un llamado a todos los actores somalíes para que busquen soluciones que refuercen la unidad nacional, fortalezcan la confianza pública y defiendan la estabilidad a largo plazo y el progreso institucional de Somalia», señaló el organismo en un comunicado.

El bloque regional acogió con «satisfacción» el acercamiento directo entre las partes, que mantuvieron reuniones en la capital somalí entre el 13 y el 15 de mayo, aunque subrayó que «un compromiso político sostenido sigue siendo esencial para salvaguardar la estabilidad».

El llamado al diálogo se produce en un momento de fuerte fricción política en el país del Cuerno de África, marcado por el rechazo de diversas figuras de la oposición y de algunos estados federados a las declaraciones del presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud.

El mandatario afirmó que, amparándose en las enmiendas constitucionales de marzo pasado, extenderá su mandato hasta el 15 de mayo de 2027.

La disputa se centra en el modelo electoral. Según la Constitución provisional de Somalia de 2012, el mandato presidencial de cuatro años expiraba este viernes, pero las enmiendas constitucionales aprobadas por el Parlamento en marzo extendieron el mandato presidencial a cinco años.

La medida no fue aceptada por todos los actores políticos de Somalia -un país dividido en diferentes administraciones regionales con una alta autonomía- y es vista por los líderes de la oposición como una usurpación ilegal del poder.

En este sentido, el organismo regional reafirmó su apoyo a “los esfuerzos liderados por Somalia para avanzar en una gobernanza inclusiva” y preservar la seguridad del país y de la región.

La IGAD es un bloque económico y de integración geopolítica creada en 1986 y conformado por ocho países de África oriental y el Cuerno de África: Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Uganda. EFE

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