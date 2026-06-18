El Boca Juniors anuncia la contratación de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador

Compartir

3 minutos

Buenos Aires, 18 jun (EFE).- El argentino Boca Juniors anunció este jueves la contratación de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador, tras la salida a comienzos de mes de Claudio Úbeda y en lo que marca el comienzo de la segunda etapa del ‘Vasco’ en el banquillo Xeneize.

«El Club Atlético Boca Juniors informa que Rodolfo Arruabarrena firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es el nuevo director técnico del primer equipo de la institución», informó el club a través de la red social X.

La noticia se oficializa dos semanas después del anuncio de la salida de Úbeda, que duró poco más de medio año y dejó el cargo días después de la eliminación del Xeneize en la Copa Libertadores.

Úbeda había asumido el cargo en octubre del año pasado, tras el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo, de quien era ayudante.

Ante la salida de Úbeda, el presidente del club, Juan Román Riquelme, se inclinó por un viejo conocido y concretó rápidamente el regreso de Arruabarrena a la institución.

El ‘Vasco’, que en su carrera como futbolista disputó siete temporadas en el lateral izquierdo de Boca y llegó incluso a levantar la Copa Libertadores en el 2000, ya dirigió al club entre mediados de 2014 y comienzos de 2016.

En su primera etapa como entrenador dirigió un total de 75 encuentros en los que cosechó 47 triunfos, 13 empates y 15 derrotas.

Durante el año y medio que estuvo en el banquillo, el Xeneize cosechó un campeonato de Primera División y una Copa Argentina.

El ciclo de Arruabarrena es recordado además por dos duras derrotas ante River Plate en competiciones internacionales: primero en las semifinales de la Copa Sudamericana 2014 y luego en los octavos de final de la Libertadores 2015.

Tras su salida del club a comienzos de 2016 producto de la acumulación de malos resultados, pasó por el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, el Al Rayyan de Catar, el Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos, el Pryamids de Egipto y el Al Taawoun de Arabia Saudí.

Además, entre 2022 y 2023 dirigió al seleccionado de Emiratos Árabes Unidos, donde no obtuvo buenos resultados.

En esta segunda etapa en el Xeneize, buscará dar vuelta la página tras un semestre negro para el equipo e intentará levantar algún trofeo en la segunda mitad del año.

En lo que queda de 2026, Boca disputará la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura de la Liga Profesional local.

El primer partido del Xeneize después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será el próximo 22 de julio en La Bombonera ante el O’Higgins chileno en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, competición a la que accedió tras quedar tercero en el grupo D de la Libertadores. EFE

pd/gbf