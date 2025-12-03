El BoK revisa al alza el PIB del tercer trimestre hasta su mejor ritmo en cuatro años

2 minutos

Seúl, 3 dic (EFE).- El Banco de Corea (BoK) revisó este miércoles al alza el crecimiento intertrimestral de la economía surcoreana en el tercer trimestre, elevándolo al 1,3 % frente al 1,2 % reportado anteriormente, lo que supone la mejor cifra en casi cuatro años.

El indicador se vio impulsado por los mejores resultados en la construcción, la inversión inmobiliaria y las exportaciones, especialmente de semiconductores y partes de vehículos, después de que el BoK incorporara datos del último mes del trimestre que no estaban disponibles en el avance del pasado octubre.

El crecimiento intertrimestral registrado entre julio y septiembre supone la mayor expansión desde el cuarto trimestre de 2021. También se produce tras la caída del 0,2 % registrada en el primer trimestre de 2025, ante la crisis política nacional y la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos.

El banco central explicó que hubo mejoras en la producción manufacturera por el aumento de equipos de transporte y productos electrónicos, y en la construcción por la ingeniería civil.

El BoK también revisó al alza el crecimiento interanual del PIB en el tercer trimestre. El PIB avanzó un 1,8 % en comparación con el tercer trimestre del año previo, 0,1 puntos porcentuales más de lo calculado en el informe previo.

El banco central publicó el jueves de la semana pasada una previsión de crecimiento para este año del 1 % y una del 1,8 % para 2026, ligeramente por encima de sus estimaciones de agosto.

Las cifras revisadas siguen siendo inferiores a la tasa de crecimiento potencial estimada para el país asiático, del 2 %, el ritmo máximo al que una economía puede crecer sin disparar la inflación. EFE

