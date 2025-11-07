El Bolshói de Moscú repone la obra de ballet ‘Sheherezade’, tras una pausa de 102 años

2 minutos

Moscú, 7 nov (EFE).- El Teatro Bolshói de Moscú, la meca del ballet ruso, repondrá el próximo 14 de noviembre la obra de ballet de un acto ‘Sheherezade’, con música de Nikolái Rimski Kórsakov, tras no representarse en este escenario desde hace 102 años, informó este viernes el servicio de prensa de esta institución cultural.

La compañía del Teatro Bolshói representará esta obra de danza clásica del 14 al 16 de noviembre junto a otras dos de un acto: ‘Petrushka’ y ‘El pájaro de fuego’, ambas compuestas por Ígor Stravinski.

La puesta en escena cuenta con la dirección musical de Valeri Guérguiev y la dirección coreaográfica del letón Andris Liepa.

«Sheherezade es prácticamente el más verdadero ballet dramático, en su comprensión originaria», comentó el coreógrafo, al señalar que el telón de esta puesta en escena reproduce el original creado en 1911 por el célebre pintor ruso Valentín Serov, una misión que el Bolshói encargó al director artístico del teatro, Anatoli Nezhni.

En la reposición del ballet se presentarán las primeras bailarinas del Bolshói Aliona Kovaleva, María Koshkariova y Yekaterina Krisánova, entre otras estrellas, mientras que en las partidas masculinas brillarán figuras de la talla de Artemi Beliakov, Dmitri Viskubenko y Vladislav Lantrátov.

La batuta estará a cargo durante estos días de Guérguiev y Alexéi Bogorad.

‘Sheherezade’, de un acto y cuatro escenas basado en la suite homónima de Nikolái Rimski-Kórsakov, fue estrenada en junio de 1910 en la Ópera de París y fue presentada en el Bolshói en 1923.

La compañía del Teatro Bolshói de Moscú es una de las más importantes de ballet y de ópera del mundo. Fundada en 1776, es una de las señas de identidad de Rusia y está integrada por más de 200 bailarines, en el caso del ballet, que se organizan en un sistema jerárquico de rangos. EFE

mos/pddp