El bombeo de OPEP+ baja un 1 % en enero por caídas de producción en Kazajistán y Venezuela

2 minutos

Viena, 11 feb (EFE).- La OPEP+ bombeó el pasado enero una media de 42,45 millones de barriles diarios (mbd), 439.000 bd menos que en diciembre por caídas en la producción en Kazajistán, Venezuela, Irán y Rusia, según el informe mensual de la organización petrolera difundido este miércoles en Viena.

La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, bombeó en enero de 2026 una media de 42,45 mbd de crudo, alrededor de un 1 % menos que un mes antes, según las estimaciones basadas en fuentes independientes recogidas en el documento.

De acuerdo con esos datos, la caída en la producción estuvo liderada por Kazajistán, que redujo su producción en 249.000 bd, hasta 1,326 mbd.

El siguiente país con mayor caída de la producción fue Venezuela, con 87.000 barriles diarios menos, hasta 830.000 bd; seguida de Irán, con un recorte de 81.000 bd, hasta 3,1 mbd; y de Rusia, con 58.000 bd menos, hasta 9,2 mbd.

El documento calcula que la demanda mundial de crudo de la OPEP+, (los doce países OPEP más otros diez grandes productores) baje en el segundo trimestre de este año hasta los 42,2 mbd, unos 400.000 bd menos que en el primer trimestre.

Con todo, mantiene sin cambios su estimación de demanda media para el conjunto de 2026 en 43 mbd.

El informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) también deja sin cambios sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026, con un aumento de 1,38 mbd respecto a 2025, hasta situar el consumo total en 106,5 mbd.

La mayor parte del incremento se concentraría en los países en desarrollo, donde la demanda subiría en torno a 1,23 mbd, hasta 60,5 mbd, impulsada por China, otros países asiáticos y Oriente Medio.

En cambio, en los países desarrollados el consumo crecerá solo en 150.000 bd, hasta 46 millones de bd.

Para 2027, la OPEP prevé que la demanda global crezca alrededor de 1,34 millones de bd, hasta 107,86 millones de bd, las mismas cifras que hace un mes.

La OPEP+, integrado por los 12 Estados de la OPEP junto con Rusia y otros nueve aliados, empezó a aumentar su producción de petróleo en 2025 pasado tras años de recortes para apuntalar los precios, y pausó las subidas en el primer trimestre de 2026 ante la posibilidad de un exceso de oferta.

Ocho miembros de la OPEP+ se reunirán el 1 de marzo para decidir si reanudan los incrementos de producción en abril. EFE

ll/as/fpa