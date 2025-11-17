El bono a diez años de Ecuador cae hasta un 4,2 % tras derrota de Noboa en su referéndum

Quito, 17 nov (EFE).- Los bonos soberanos de Ecuador tuvieron caídas este lunes tras la contundente derrota sufrida por el presidente, Daniel Noboa, en el referéndum que había convocado para proponer, entre otras cuestiones, una Asamblea Constituyente que elaborase una nueva constitución que se adaptase mejor a su proyecto político y económico.

El bono a diez años (2035) llegó a caer hasta 3,4 centavos de dólar estadounidense, al pasar de 80,509 en el cierre de la jornada del viernes a 77,129 durante la mañana de este lunes, lo que supone un descenso en puntos porcentuales del 4,2, según datos de Bloomberg.

Tras ese desplome, el valor de este bono se ha recuperado parcialmente al situarse en 78,447, que supone un 2,56 % menos que al inicio del día.

Los bonos ecuatorianos al 2035 tuvieron una evolución positiva desde que Noboa resultó reelegido presidente hasta 2029, en las elecciones de abril de este año, ya que su valor en el momento de la cita electoral se encontraba en 44,314, por lo que desde ese momento registran un crecimiento acumuldo del 77,03 % respecto al valor actual.

Este desempeño ha venido impulsado por las reformas económicas y medidas de ajuste fiscal emprendidas por Noboa en el marco del programa crediticio que el país andino mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un valor de 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028). EFE

