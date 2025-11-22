El borrador final de la COP30, sin mención a la hoja de ruta sobre combustibles fósiles

Belém (Brasil), 22 nov (EFE).- La presidencia brasileña de la cumbre climática de la ONU (COP30) presentó este sábado un nuevo texto en el que omite la mención a una “hoja de ruta» para superar los combustibles fósiles, uno de los temas más controvertidos de los últimos días.

El documento, que será sometido a votación en instantes en la sesión plenaria, va en la línea con el borrador de este jueves y se divulga tras un día de intensas negociaciones que se extendieron durante la madrugada, con críticas de más de treinta países y la presión de los estados petroleros para mantener la omisión. EFE

