El Botafogo anuncia la contratación del atacante español Chris Ramos

Río de Janeiro, 15 ago (EFE).- El Botafogo, actual campeón brasileño y de la Libertadores, anunció este viernes la contratación del delantero centro español Chris Ramos, que reforzará al conjunto carioca hasta junio de 2026 cedido por el Cádiz de su país.

El atacante nacido en Cádiz hace 28 años y de 1,90 metros de altura desembarcó esta semana en Río de Janeiro, realizó los respectivos exámenes médicos y firmó el contrato de préstamo que lo vincula al Botafogo por un año, informó el conjunto brasileño en un comunicado.

Esta será la primera experiencia de Ramos fuera de España, tras haber pasado por diferentes clubes de su país, como Mercadal, San Fernando, Valladolid, Sevilla, Badajoz, Lugo y Cádiz.

Sus derechos federativos pertenecen al Cádiz, con el que disputó las dos últimas temporadas tras haber firmado en enero de 2023 un contrato por cinco años y medio.

En la última temporada, Christopher Ramos de la Flor anotó 10 goles y brindó una asistencia en 28 partidos.

En el Botafogo, en donde vestirá la camisa con el dorsal 9, tendrá que disputar la posición con Arthur Cabral y con el uruguayo Gonzalo Mastriani.

Su contratación fue recomendada por el nuevo entrenador de Botafogo, el italiano Davide Ancelotti, que trabajó en varios clubes como asistente técnico de su padre, el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti.

El entrenador había manifestado su interés en un atacante con vigor físico, presencia dentro del área y elevada altura para aprovechar las jugadas aéreas.

El español podrá reforzar al Botafogo en el Campeonato Brasileño a partir de la próxima semana, pero solo disputará la Copa Libertadores en cuartos de final y en caso de que el club carioca elimine en octavos al Liga de Quito, al que venció anoche por 1-0 en el partido de ida.

Con su contratación se eleva a cuatro el número de futbolistas españoles disputando el Campeonato Brasileño, todo un récord para un país más acostumbrado a transferir a sus estrellas a Europa.

Además de Ramos, actualmente disputan la Liga el centrocampista Saúl Ñíguez, contratado el mes pasado por Flamengo y procedente del Atlético de Madrid; el atacante Aitor Cantalapiedra, refuerzo del Vitoria desde junio, y el delantero Héctor Hernández Marrero, en las filas del Corinthians desde el año pasado.

Antes de 2025 el año en que Brasil tuvo más españoles inscritos para disputar su Liga fue 2019, cuando el lateral Juanfran Torres jugó en el Sao Paulo y el defensa central Pablo Martí en el Flamengo. EFE

