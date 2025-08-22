El Botafogo de Ancelotti aspira a quitarse el sabor a derrota en el Campeonato Brasileño

São Paulo, 22 ago (EFE).- El Botafogo de Davide Ancelotti aspira a quitarse el sabor amargo de la derrota que obtuvo en los octavos de final de la Copa Libertadores, en el partido contra Juventude este domingo, por el Campeonato Brasileño.

Los vigentes campeones no pudieron revalidar el título en su visita a los ecuatorianos de LDU Quito, quienes hicieron uso de los más de 2.800 metros sobre el nivel del mar para vencer por 2-1 en el global a los cariocas.

Ancelotti enfrentó la rueda de prensa posterior al partido con una postura abatida, y con la obligación de explicar por qué había adoptado una postura defensiva más que ofensiva, algo que a su antecesor, Renato Paiva, le costó el puesto, cuando paró un once defensivo contra Palmeiras en el Mundial de Clubes.

«El ritmo tiene que ser lento aquí (en Quito) porque es muy difícil físicamente. Queríamos tener una línea defensiva más cerrada. Claramente, esta no es la forma en la que nos gusta jugar, pero tenemos que adaptarnos», expresó el hijo del seleccionador brasileño.

Sin embargo, el joven entrenador fue respaldado por el empresario estadounidense dueño del club, John Textor, quien publicó en sus redes sociales que «cree en el entrenador y en estos hombres», junto a una foto del equipo titular que salió a la cancha en Ecuador por la Libertadores.

Este fin de semana espera obtener una victoria sin mayores dificultades contra su rival, Juventude, que está en zona de descenso, por encima de Fortaleza y Sport Recife, que ocupa la base de la tabla.

Botafogo, con dos partidos menos, está quinto en la tabla del torneo nacional, con 29 puntos, a 14 unidades del líder de tabla, Flamengo.

El equipo de Filipe Luís enfrentará este lunes a Vitória, que está también en zona de descenso, con sus últimas incorporaciones, Samuel Lino, Saúl Ñíguez y Emerson Royal, ya afianzadas en el equipo titular.

Saúl, el excentrocampista del Atlético de Madrid, jugó por primera vez como titular durante 90 minutos en la fecha pasada contra Internacional, y se llevó los halagos generales tras haber sido decisivo en el tercer tanto que sentenció la victoria del equipo.

Flamengo, que viene de vencer a Internacional en la Libertadores, se mantiene imparable en el Brasileirão, con cuatro victorias y un empate en los últimos cinco encuentros.

El otro que mantiene esta misma racha en el Brasileirão es el Palmeiras, que este lunes enfrentará al cola de tabla, Sport Recife.

Viene de clasificarse a cuartos de final de la Libertadores por su victoria por 0-4 en la ida, pero con un panorama menos soñado del que esperaban en la vuelta.

En su casa y con la formación titular, empató este jueves sin goles contra Universitario de Perú, que cayó dignamente ante un Allianz Parque abarrotado de hinchas con la camiseta verde.

Este escenario pone al equipo de Abel Ferreira ante las cuerdas y lo obliga a ganar este fin de semana, una tarea que, en principio, parece factible.

En otros partidos de la jornada, el tercero en la tabla, Cruzeiro, se verá las caras este sábado contra Internacional, cuyo entrenador, Roger Machado, está en la cuerda floja, tras haber resultado eliminado de la Libertadores y acarrear un desempeño discreto en el Brasileirão, en el que se mantiene decimosegundo.

Santos, con técnico a estrenar, abrirá la jornada del domingo contra Bahía, que está cuarto en la tabla.

El equipo de Neymar confirmó este viernes a Juan Pablo Vojvoda como su nuevo entrenador, tras destituir a su antecesor por la contundente derrota por 0-6 que le encajó el Vasco da Gama en la fecha anterior.

– Partidos de la vigesimoprimera jornada:

. Sábado: Bragantino-Fluminense, Cruzeiro-Internacional, Grêmio-Ceará.

. Domingo: Bahía-Santos, Vasco da Gama-Corinthians, Juventude-Botafogo, Fortaleza-Mirassol, São Paulo-Atlético Mineiro.

. Lunes: Palmeiras-Sport Recife, Flamengo-Vitória. EFE

