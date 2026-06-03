El brasileño André Jardine y América ponen fin a una era victoriosa

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México, 3 jun (EFE).- El brasileño André Jardine dejó este miércoles de ser el entrenador del América del fútbol mexicano, club al que llegó en 2023 y con el que enlazó tres títulos de Liga, uno de Campeón de Campeones y una Supercopa.

«El Club América informa que, después de diversas reuniones con André Jardine, el equipo y el estratega acordaron dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas», escribió el conjunto de la capital del país.

Jardine llegó al América en junio de 2023 y a condujo al equipo a los títulos del Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Apertura 2024, que encumbraron a la entidad en el palmarés de campeones con 16. EFE

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