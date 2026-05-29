El brasileño Fonseca despierta a Djokovic de su sueño en Roland Garros

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Nuevo terremoto en Roland Garros: el joven brasileño João Fonseca, de 19 años, protagonizó una auténtica hazaña, al levantar dos sets en contra para derrotar al legendario Novak Djokovic este viernes en un duelo de tercera ronda que duró casi cinco horas.

Sin dejarse doblegar después de un inicio de partido que le ponía las cosas muy cuesta arriba, Fonseca terminó ganando 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 a un adversario de 39 años y que tendrá que seguir esperando para lograr un histórico 25º título del Grand Slam con el que romper la igualdad a 24 que mantiene con la australiana Margaret Court.

«No lo sé», llegó a responder después Djokovic sobre si sentía que había jugado su último partido en Roland Garros.

Exnúmero uno mundial y actualmente cuarto del ranking, la estrella serbia deja pasar una gran oportunidad ya que el número uno, Jannik Sinner, quedó eliminado sorpresivamente por el argentino Juan Manuel Cerúndolo el jueves en segunda ronda y el número dos, Carlos Alcaraz, no participa en esta edición del torneo francés por una lesión.

Fonseca, número 30 del mundo, consigue batir por primera vez a un Top 5 mundial y, además, a un Djokovic por el que siente una enorme admiración.

Su rival el domingo en octavos de final será el vencedor del duelo entre el noruego Casper Ruud (16º) y el estadounidense Tommy Paul (21º).

– Remontada épica –

Nole dominó las dos primeras mangas y sus primeras muestras de vulnerabilidad se empezaron a notar en el inicio del tercer set, donde el serbio cedió ya con su saque de entrada, nadando contracorriente toda la manga, que no pudo apuntarse.

El cuarto set estuvo más igualado y el brasileño se despegó casi al final para encadenar dos juegos seguidos y terminar ganando 7-5, abriendo la puerta al quinto y definitivo para alegría de un público entregado al espectáculo.

Allí las fuerzas estuvieron igualmente equilibradas y Djokovic llegó a ponerse 5-4, a un juego de lograr la victoria, pero Fonseca ganó con su saque para el 5-5, hizo break a continuación y selló su victoria con su servicio, con un 7-5 apoteósico en la pista Philippe Chatrier, la central de Roland Garros.

– ¿El nuevo Kuerten? –

Fonseca se perfila con este gran triunfo entre los candidatos a reinar en un Roland Garros de pronóstico incierto y donde el joven brasileño sueña con seguir los pasos de su ilustre compatriota Gustavo Kuerten, coronado en la arcilla de París en 1997, 2000 y 2001, antes de la «era Nadal».

Con la eliminación de Djokovic, todas las miradas se dirigen al alemán Alexander Zverev (número 3 del mundo) como jugador de mayor rango entre los que quedan en el cuadro ATP.

Zverev cierra la jornada del viernes midiéndose al francés Quentin Halys (90º).

– Jódar también se postula –

Como Fonseca, otro joven de 19 años siguió confirmando las altas expectativas generadas: el español Rafa Jódar, 29º del mundo, también venció en cinco sets y con remontada, en su caso al estadounidense Alex Michelsen (42º) por 7-6 (7/2), 6-7 (5/7), 4-6, 6-3 y 6-3.

La victoria de Jódar aseguró ya un cuartofinalista español en Roland Garros, ya que su rival en octavos, el domingo, será su compatriota Pablo Carreño (89º), que venció al argentino Thiago Agustín Tirante (60º) por 7-6 (7/0), 7-5, 3-6 y 6-4.

La otra baza argentina este viernes en la capital francesa, Solana Sierra (68º, mejor jugadora sudamericana de la clasificación mundial), fue arrollada 6-0 y 6-0 por la rumana Sorana Cirstea (18º).

– Swiatek-Kostyuk, pulso atractivo –

En el resto de partidos, la eliminación del australiano Alex De Miñaur (7º) ante el checo Jakub Mensik (27º), por 0-6, 6-2, 6-2 y 6-3, fue lo más destacada.

En el cuadro femenino las favoritas cumplieron.

La polaca Iga Swiatek, tercera del mundo y cuatro veces campeona en Roland Garros, cumplió ante su compatriota Magda Linette (35º), a que ganó con un doble 6-4.

Se citó así en un atractivo duelo de octavos ante la ucraniana Marta Kostyuk (15ª), campeona este mes en Madrid y que se mantiene invicta en tierra batida en este 2026.

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