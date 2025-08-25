The Swiss voice in the world since 1935

El brasileño Jardine asegura que el América alcanzó su máximo rendimiento

Guadalajara (México), 24 ago (EFE).- El brasileño Andre Jardine, entrenador del América del fútbol mexicano, aseguró este domingo que su equipo alcanzó su máximo rendimiento desde que lo dirige y está listo para ser protagonista en el torneo Apertura 2025.

«Desde que estoy aquí, hoy encontramos el nivel más alto de un elenco que trabaja fuerte y está compitiendo entre sí toda la semana. Tengo la certeza de que vienen cosas buenas para América en este torneo», dijo el estratega en una conferencia de prensa.

Las Águilas vencieron este domingo al Atlas por 2-4 con goles del uruguayo Brian Rodríguez, el español Álvaro Fidalgo, el francés Allan Saint-Maximin y el chileno Víctor Dávila.

El técnico brasileño aceptó que Atlas les complicó el partido debido a la contundencia que mostró y el buen ánimo del grupo con el regreso del argentino Diego Cocca como entrenador.

«Fue una victoria en una cancha que nunca es simple; Atlas está muy motivado con su nuevo entrenador», dijo.

América se coloca en el segundo lugar con cuatro victorias, dos empates y 14 puntos, uno menos que el líder Monterrey.

Según el estratega, en el arranque su equipo mostró los mejores 30 minutos en lo que va del torneo, aunque aún le preocupan algunos errores que les han costado goles.

«Nuestro equipo ha hecho tal vez los mejores 30 minutos del torneo; fueron impecables, con mucha movilidad, con iniciativa, con juego por las bandas y con centros peligrosos», explicó.

El conjunto azulcrema recibirá el sábado al Pachuca, cuarto de la clasificación, el próximo sábado, en la séptima jornada del Apertura. EFE

