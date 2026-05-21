El brasileño Lucas Acher gana la Cinef del Festival de Cannes con su corto ‘Láser-Gato’

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Cannes (Francia), 21 may (EFE).- El cortometraje ‘Láser-Gato’ del brasileño Lucas Acher, ganó este jueves el primer premio de la Cinef del Festival de Cannes, en la que participan trabajos de escuelas de cine, según anunció el jurado, presidido por la española Carla Simón.

El corto mezcla hábilmente suspense, humor e ideas políticas sencillas en una caótica noche en Sao Paulo en la que un adolescente trata de salvar a un gato, historia que se convierte en una divertida paranoia, señaló el fallo del jurado.

«¡Viva Brasil!», exclamó Acher al recoger un premio que fue muy aplaudido por los estudiantes que llenaban la sala.

El brasileño, que ha realizador el corto en la Universidad de Nueva York (NYU), recibirá un premio de 15.000 euros.

El segundo premio de la edición de este año fue para ‘Silent Voices’, de la coreana Nadine Misong Jin (Universidad de Columbia, EE.UU.), dotado con 10.00 euros.

Mientras que el tercero ha ido, exaequo, a ‘Aldrig Nok’, de Julius Lagoutte Larsen (La Femis, Francia) y la cinta de animación ‘Growing Stones, Flying Papers’, de Roozbeh Gezerseh y Soraya Shamsi (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Alemania), que se repartirán 7.500 euros.

Antes de anunciar los galardones, Carla Simón alentó a los estudiantes de cine. «Cannes es uno de los mejrores lugares para comenzar la carrera como cineastas», afirmó.

Y aseguró que en los cortos presentados han descubierto a grandes cineastas pero también a grandes actores y actrices y se han contagiado de su enorme energía. EFE

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