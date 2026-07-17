El brasileño Milton Nascimento, hospitalizado por una neumonía

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São Paulo, 17 jul (EFE).- El cantautor Milton Nascimento, una de las grandes voces de la Música Popular Brasileña (MPB), está hospitalizado desde el jueves por una neumonía, según informó este viernes su equipo de prensa.

Nascimento, de 83 años y diagnosticado anteriormente con la enfermedad de Parkinson y un tipo de demencia, se encuentra «estable» y mantiene una «buena evolución clínica», de acuerdo con la información divulgada en las redes sociales del artista.

Su equipo resaltó que la neumonía es «un problema común» en virtud de su actual cuadro de salud.

Los médicos, no obstante, calculan que recibirá el alta hospitalaria «en los próximos días» para continuar el tratamiento en su residencia.

Nascimento se retiró oficialmente de los escenarios en 2022 con la conclusión de la gira bautizada precisamente: ‘La última sesión de música’, lo que no le impidió participar en eventos especiales.

En 2025, el famoso compositor de clásicos como ‘Canción de América’ y ‘María María’ desfiló con la escuela de samba Portela, una de las más populares del carnaval de Río de Janeiro, que le rindió un homenaje.

Antes de su despedida de los escenarios, ya venía sufriendo problemas de salud, agravados por su diabetes y alteraciones cardíacas, que lo obligaron a pasar varias veces por el hospital, en una de las cuales se sometió a un cateterismo.

El también guitarrista, con una carrera de musical de 60 años, grabó 34 discos y se presentó con decenas de grupos y músicos de otros países, como Mercedes Sosa, Fito Páez, Peter Gabriel, James Taylor, Sting, Paul Simon, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil y Duran Duran.

Nascimento es ganador de un premio Grammy internacional, cuatro Grammy Latinos, uno de ellos por toda su trayectoria, además de recibir multitud de nominaciones.

Entre sus galardones, destaca el Grammy de 1998 al mejor álbum de música mundial por su disco ‘Nascimento’ y el Latino del 2000 por el mejor álbum de pop contemporáneo brasileño por ‘Crooner’. EFE

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