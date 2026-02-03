El brasileño Raphael Veiga firma como refuerzo del América mexicano

2 minutos

México, 3 feb (EFE).- El América del fútbol mexicano anunció este martes la contratación del volante brasileño Raphael Cavalcante Veiga, exjugador del Palmeiras, como refuerzo para el torneo Clausura.

«Hola, ya estoy aquí. Soy Raphael Veiga y soy americanista», afirmó el jugador de 30 años en un video publicado en las redes sociales del equipo en el que porta la playera amarilla.

Veiga es considerado uno de los jugadores históricos del Palmeiras, equipo en el que estuvo desde el 2019 hasta el año pasado, periodo en el que se convirtió en el máximo anotador en el presente siglo con 109 tantos en 383 partidos.

Su compatriota André Jardine, entrenador de las Águilas, reconoció que con la llegada del centrocampista cumple un deseo que tenía desde mediados del año pasado, cuando el chileno Diego Valdés partió al Vélez Sarsfield de Argentina y dejó a su equipo sin un creativo.

«Era un sueño antiguo que yo tenía desde que se fue Diego Valdés, tener un 10 de esta jerarquía, de gran calidad. Diego dejó muy alta la referencia y dentro de Brasil, entre los jugadores que yo miré, Rafa es de los mejores», señaló Jardine.

Veiga llega para fortalecer la ofensiva de las Águilas que han sufrido las bajas del español Álvaro Fidalgo, el francés Allan Saint-Maximin, y estén a la espera de que se concrete la del uruguayo Rodrigo Aguirre.

Raphael Veiga se distingue por su efectividad en partidos determinantes y ayudó al Palmeiras a sumar 11 títulos: 2 Copas Libertadores de América, 2 Brasileiraos, 1 Copa de Brasil, 4 campeonatos paulistas, 1 Recopa Sudamericana y 1 Supercopa de Brasil, finales en las que convirtió 12 tantos.

El nacido en São Paulo inició su carrera en el Coritiba de su país en el 2016, en 2017 tuvo su primera experiencia con el Palmeiras, misma que interrumpió para pasar un año con Athletico Paranaense, equipo con el que obtuvo una Copa Sudamericana.

Ha formado parte de la selección de su país, con la que suma seis partidos.

Veiga podría debutar el próximo sábado en el partido de la quinta jornada en el que el América recibirá al Monterrey. EFE

