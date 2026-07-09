El brasileño Silveira jugará en el Cusco FC de Perú, equipo que dirige el español Rabanal

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Lima, 8 jul (EFE).- El delantero brasileño Miguel Silveira fue anunciado este miércoles como refuerzo del Cusco FC de la primera división del fútbol peruano, equipo que dirige el español Javier Rabanal.

«Miguel llega para defender nuestros colores con garra y dejarlo todo en cada jugada», señaló el Cusco en sus redes sociales tras dar la bienvenida al jugador de 23 años.

Silveira fue anunciado por el equipo del sur peruano dos días después de que se hiciera oficial su salida del Universitario de Deportes, el vigente campeón nacional, que también reemplazó en abril pasado al entrenador español Rabanal por el argentino Héctor Cúper.

‘Miguelinho’, como se le conoce en Perú, disputó 11 partidos con la U, tanto en el Torneo Apertura local como en la Copa Libertadores, en los que anotó solo un gol, y ha llegado al Cusco como jugador libre hasta fin de año, con la posibilidad de ampliar su vínculo por una temporada más. EFE

dub /laa