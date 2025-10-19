El brazo armado de Hamás anuncia el hallazgo del cuerpo de otro rehén israelí en Gaza

1 minuto

Jerusalén, 19 oct (EFE).- Las Brigadas Al Qasam, brazo armado del movimiento islamista Hamás, informaron este domingo de que han hallado el cadáver de uno de los rehenes israelíes fallecidos durante sus operaciones de búsqueda en la Franja de Gaza y advirtieron de que cualquiera escalada militar obstaculizará su entrega.

El grupo indicó en un comunicado publicado en sus redes que procederá a la entrega del cuerpo este domingo «si las condiciones sobre el terreno lo permiten» y advirtió de que cualquier «escalada» israelí obstaculizaría las labores de búsqueda, excavación y recuperación de los cadáveres, lo que retrasaría su devolución. EFE

