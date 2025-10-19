El brazo armado de Hamás anuncia el hallazgo del cuerpo de otro rehén israelí en Gaza

1 minuto

Jerusalén, 19 oct (EFE).- Las Brigadas Al Qasam, brazo armado del movimiento islamista Hamás, informaron este domingo de que han hallado el cadáver de uno de los rehenes israelíes fallecidos, durante sus operaciones de búsqueda en la Franja de Gaza, y advirtieron de que cualquier escalada militar obstaculizará su entrega.

El grupo indicó en un comunicado publicado en sus redes que procederá a la entrega del cuerpo este domingo «si las condiciones sobre el terreno lo permiten» y advirtió de que cualquier «escalada» israelí obstaculizaría las labores de búsqueda, excavación y recuperación de los cadáveres, lo que retrasaría su devolución.

La pasada madrugada, Israel recibió, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, los ataúdes con los restos mortales de otros dos rehenes fallecidos.

Tras la entrega de estos últimos dos cuerpos, en Gaza siguen los cadáveres de 15 rehenes secuestrados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El comunicado del brazo militar de Hamás coincidió con el estallido de combates entre Israel y hombres armados en el sur de la Franja de Gaza, aunque las Brigadas Al Qasam se desvincularon de estos hechos y afirmaron su compromiso con el alto al fuego, en vigor desde el pasado 10 de este mes.

Por otro lado, Israel llevó a cabo varios ataques aéreos en distintas áreas de la Franja de Gaza, que causaron al menos seis muertos, antes de que el Gobierno israelí anunciara que se trataba de operaciones defensivas y que no significaban el colapso del alto al fuego. EFE

