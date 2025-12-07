El brazo armado de Hamás busca el cuerpo del último rehén en Gaza

Gaza, 7 dic (EFE).- Miembros de las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, buscan este domingo el cuerpo del último rehén muerto que queda en la Franja de Gaza, el policía israelí Ran Gvili.

Según informaron a EFE fuentes locales en la Franja, la búsqueda, que se produce con la asistencia de la Cruz Roja, se centra en el barrio Zeitún de la ciudad de Gaza, capital del enclave ubicada en el norte del territorio palestino.

Junto a la liberación de los 20 rehenes vivos de Gaza que se produjo con la entrada en vigor del alto el fuego a principios de octubre, la devolución de los 28 muertos es uno de los compromisos que Hamás tiene que cumplir en la primera fase del acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos.

Los islamistas llevan casi dos meses entregando uno a uno los restos de estos cautivos debido, según han venido señalando, a los problemas que han enfrentado para poder hallarlos entre toneladas de escombros causadas por los bombardeos israelíes.

Además, Hamás también denunció la falta de maquinaria pesada para llevar a cabo estas tareas y que Israel mató a muchos de los comandantes que se encargaban de vigilar y enterrar estos cuerpos.

El Gobierno israelí, sin embargo, ha reprochado a Hamás que haya prolongado esta entrega de cuerpos para evitar las negociaciones de la segunda fase en las que tienen que abordar, entre otros asuntos, el desarme de la milicia.

En este sentido, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este domingo que la llegada de esta segunda fase es inminente y que por delante tienen «un reto abrumador: el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza». EFE

