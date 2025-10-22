El brazo armado de la Yihad Islámica anuncia su compromiso con el alto el fuego en Gaza

Jerusalén, 22 oct (EFE).- El brazo armado del grupo palestino la Yihad Islámica, las Brigadas de Jerusalén, anunció este miércoles su «compromiso total» con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás, que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

El nuevo portavoz del grupo, Abu Hamza, aseguró que su organización vigilará el grado de cumplimiento del acuerdo por parte del «enemigo», en referencia a Israel, y seguirá de cerca los acontecimientos sobre el terreno.

En un discurso grabado y difundido a través de su canal de Telegram, la organización subrayó que su adhesión al acuerdo será proporcional a lo que haga la otra parte y que continuará vigilando cualquier posible incumplimiento.

Por otro lado, Abu Hamza, que apareció encapuchado y vestido con uniforme militar, anunció la muerte de ocho miembros del Consejo Militar de las brigadas y de otros seis integrantes de su Estado Mayor durante la ofensiva de más de dos años, aunque no precisó cuántos comandantes siguen con vida.

El portavoz afirmó además que la «resistencia» del grupo, que no reconoce la existencia del Estado de Israel, continuará mientras persista la «ocupación» en los territorios palestinos y que su lucha armada proseguirá «hasta llegar a Jerusalén».

La Yihad Islámica, cuyo brazo armado son las Brigadas de Jerusalén, Saraya al Quds en árabe, fue fundada en 1981 y es considerada la segunda fuerza política y militar en la Franja de Gaza, por detrás de Hamás. Desde el inicio de la guerra, el pasado 7 de octubre, ambos grupos han combatido de forma conjunta. EFE

ms/pms/lar