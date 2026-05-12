El brent amplía la subida a casi un 3 % y cotiza de nuevo en los 107 dólares el barril

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Madrid, 12 may (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en julio amplía la subida a casi el 3 % y cotiza de nuevo por encima de los 107 dólares, mientras las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán siguen sin avances y el estrecho de Ormuz, bloqueado.

A las 10.15 horas (8.15 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, sube el 2,90 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 107,29 dólares el barril.

El brent ya cerró la víspera al alza, la tercera subida consecutiva. Sumó el 2,88 %, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tildase de «inaceptable» la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Washington.

Trump también advirtió de que el alto el fuego con Irán, vigente desde el 8 de abril, es «increíblemente frágil». «Por el momento, el alto el fuego se mantiene vigente, pero es increíblemente frágil, diría yo. Lo más débil que ha estado», aseguró.

Mientras las negociaciones entre ambas partes se mantienen estancadas, el estrecho de Ormuz sigue bloqueado.

De la misma manera que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) sube a esta hora el 2,93 %, hasta los 100,94 dólares el barril. EFE

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