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El brent baja 2,84 %, hasta los 95,03 dólares, tras alto el fuego entre Israel y el Líbano

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Londres, 4 jun (EFE).- El barril de petróleo brent, de referencia en Europa, para entrega en agosto, bajó este jueves un 2,84 %, hasta situarse en los 95,03 dólares, tras el alto el fuego acordado entre Israel y el Líbano, que renovó el optimismo entre los inversores sobre un fin cercano del conflicto en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 2,78 dólares en el Intercontinental Exchange londinense (ICE) en comparación al cierre de ayer, cuando el barril se situó en 97,81 dólares.

El brent reaccionó a la baja, después de tres sesiones de ganancias, puesto que el mercado reaccionó de manera optimista al alto el fuego acordado por Israel y el Líbano este miércoles en Washington, con la mediación estadounidense, pero condicionado a que la milicia chií Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí.

Los inversores confían que, con esta tregua en vigor, puedan retomarse las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, después de que la república islámica suspendiera este lunes las conversaciones como respuesta a los ataques israelíes en el Líbano.

El miércoles por la noche, el presidente estadounidense, Donald Trump, llegó a aventurarse a decir que Washington y Teherán podrían llegar a un acuerdo «durante el fin de semana».

De cualquier acuerdo, lo que más preocupa al mercado petrolero es que incluya la reapertura del estrecho de Ormuz, cuyo transito permanece bloqueado desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero.

«El anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano, junto con los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el estado de las negociaciones con Irán, ha reavivado las expectativas de avances positivos y de una posible resolución más duradera de las tensiones en la región», apuntó el director regional de Infinox para Latinoamérica, Thadeu dos Santos, en un boletín. EFE

rb/rcf

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