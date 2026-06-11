El brent baja casi 3 % tras la cancelación de ataques EEUU-Irán y pendiente de un acuerdo

2 minutos

Londres, 11 jun (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este jueves casi un 3 %, hasta situarse en poco más de 90 dólares en el mercado de futuros de Londres, mientras el mercado aguarda un acuerdo de paz en Oriente Medio tras la cancelación de los ataques previstos hoy de Estados Unidos a Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 2,92 % y se colocó en 90,38 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, un descenso de 2,72 dólares con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 93,10.

El brent cedió terreno este jueves ante el optimismo renovado de los inversores por un acuerdo de paz en Oriente Medio, después de que, hacia el final de la sesión, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que canceló los ataques previstos para esta noche contra Irán por avances en las conversaciones de paz.

«Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche», escribió Trump en su red Truth Social.

Según el mandatario, «las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas», que incluyen además a Israel, Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones.

Trump advirtió que el bloqueo naval estadounidense «permanecerá plenamente vigente hasta que se formalice esta transacción» y adelantó que «la fecha y el lugar de la firma» del acuerdo para poner fin a la guerra «se anunciarán en breve».

El mercado petrolero aguarda la ratificación de este acuerdo de paz, que previsiblemente conllevará la reapertura del tráfico en el estrecho de Ormuz, por el que fluye el 20 % del tránsito de crudo a nivel global, y lleva cerrado desde el estallido de la guerra a finales de febrero. EFE

rb/fpa