El brent baja con fuerza y se acerca a los 106 dólares ante la nueva propuesta de Irán

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Londres, 1 may (EFE).- El barril del crudo brent para entrega en julio cedió este viernes alrededor de un 6,5 %, aproximándose a niveles de 106 dólares, en el mercado de futuros de Londres, después de las informaciones que indicaron que Irán había enviado un nuevo acuerdo de paz a Estados Unidos (EE.UU.).

El precio del petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situaba poco antes de las 14:30 GMT en los 106,71 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implica una bajada del 6,40 % con respecto al precio de liquidación del jueves, cuando cerró en 114,01 dólares, si bien este todavía correspondía al mes de junio.

El brent encaró el final de semana a la baja, tras varias sesiones de ganancias y después de haber superado los 126 dólares en la cotización continua -niveles no vistos desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022- por el optimismo de los inversores ante la posibilidad de la reanudación del diálogo de paz entre Washington y Teherán.

La tendencia bajista se impuso después de que los medios oficiales iraníes informasen hoy de que la república islámica ha entregado el texto de una nueva propuesta a Pakistán, país intermediario en las conversaciones de paz con EE.UU., que siguen encalladas ante la negativa de Teherán de sentarse a negociar mientras Washington mantenga el cerco naval a sus puertos y buques.

Irán ya presentó una propuesta la semana pasada, dividida en varias fases y posponiendo la cuestión de su programa nuclear, siendo este último punto el que no convenció al presidente estadounidense, Donald Trump.

El ‘oro negro’ se ha disparado un 57 % desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, el 28 de febrero, dada la escalada de tensión geopolítica en la región y por la situación continuada de bloqueo en el estrecho de Ormuz, donde pasa el 20 % del crudo que se consume a nivel global, especialmente en los países asiáticos. EFE

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