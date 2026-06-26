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El brent baja más de 4 %, por debajo de 72 dólares, un nivel inferior a la guerra de Irán

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Londres, 25 jun (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este viernes más de un 4 %, hasta situarse ligeramente por debajo de los 72 dólares, niveles inferiores al inicio del conflicto en Oriente Medio, ante el aumento de tráfico en el estrecho de Ormuz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, alcanzó los 71,99 dólares al cierre de la jornada en el mercado de futuros de Londres, un fuerte descenso del 4,34 % -o 3,27 dólares- con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 75,26 dólares. EFE

rb/rcf

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