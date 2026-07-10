El brent baja un 0,38 %, hasta 76,01 dólares, pendiente de la reapertura de Ormuz

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Londres, 10 jul (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en septiembre bajó este viernes un 0,38 %, hasta 76,01 dólares, en el mercado de futuros de Londres, ante la expectativa de que nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán conduzcan a la reapertura del estrecho de Ormuz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,29 dólares frente a la negociación del jueves, cuando acabó en 76,30 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que su país mantendrá negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz, aunque insistió en que el alto el fuego firmado el pasado 17 de junio ya terminó.

Al mismo tiempo, persisten las tensiones en la región, con ataques en los dos últimos días que causaron al menos 14 muertos en suelo iraní.

Además, Trump afirmó hoy que ha dado instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a «niveles nunca antes vistos» en caso de que sea asesinado como resultado de un complot de la República Islámica, aunque dio a entender que no existe ninguna trama reciente. EFE

jm/fpa