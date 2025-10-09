El Brent baja un 1,55 %, hasta los 65,22 dólares tras la firma del acuerdo sobre Gaza

Londres, 9 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre bajó este jueves un 1,55 %, y se situó en 65,22 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 1,03 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando se situó en 66,25 dólares.

El Brent perdió terreno este jueves y ya roza de nuevo la barrera psicológica de los 65 dólares después de que la milicia palestina Hamás y el Gobierno israelí cerrasen un acuerdo para implementar la primera fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

Casi de forma simultánea al cierre de la sesión, el líder de la comisión negociadora de Hamás dijo haber recibido «garantías» por parte de los países mediadores (Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía) de que «la guerra ha terminado por completo».

El grupo paramilitar islamista está a la espera de que el Gobierno israelí ratifique, por su parte, la primera fase de la iniciativa de Trump para Gaza, que implicar el intercambio de rehenes por presos palestinos, un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria.

La disminución de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio lastró el precio del Brent, que todavía no se había recuperado del desplome sufrido la semana anterior, ante los temores de un exceso de oferta en el mercado tras la decisión de la OPEP+ de aumentar su producción en noviembre por octavo mes consecutivo. EFE

