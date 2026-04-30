El brent baja un 3,41 % y cierra a 114 dólares el barril tras tocar máximos en 4 años

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(Corrige el cierre, en el que cayó, no moderó subida)

Londres, 30 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio cayó este jueves un 3,41 % y cerró a 114,01 dólares el barril, después de que en las primeras horas de la mañana se situara en cifras no vistas desde hace 4 años.

En las primeras horas de la mañana, en el mercado continuo, el brent, de referencia en Europa, alcanzó los 126,41 dólares, disparándose hasta niveles que no se veían desde 2022, tras el estallido de la invasión rusa de Ucrania.

El brent rompió así hoy una racha de ocho sesiones consecutivas al alza, ante el estancamiento de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y mientras se mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, un paso crucial para el comercio internacional de crudo.

En este mes, el precio del barril se ha abaratado un 3,67 %, desde los 118,35 dólares con los que cerró marzo.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, el pasado 28 de febrero, el precio del barril se ha revalorizado un 57,3 % y en lo que va de año sube un 87 %. EFE

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