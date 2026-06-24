El brent baja un 4,33 %, hasta 73 dólares y se sitúa a niveles previos a la guerra en Irán

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Londres, 24 jun (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto cayó este miércoles más de un 4 %, hasta situarse en algo más de 73 dólares, para marcar su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió un 4,33 %, hasta llegar a los 73,74 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 77,08 dólares. EFE

rb/rcf