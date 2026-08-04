El brent baja un 5,26 %, hasta los 79,36 dólares, por esperanzas de un acuerdo sobre Ormuz

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Londres, 4 ago (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en octubre bajó este martes un 5,26 %, hasta situarse en los 79,36 dólares, al cierre del mercado de futuros de Londres por el optimismo renovado de los inversores acerca de un posible acuerdo para reabrir el tráfico en el estrecho de Ormuz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cedió 4,41 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto a la última jornada de negociación, cuando terminó en 83,77 dólares.

El brent prosiguió la semana a la baja y ya acumula una caída superior al 12 % en apenas dos sesiones, después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declarase a la CNBC que Washington y Teherán podrían llegar a un «pacto inminente» entre hoy y el miércoles para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

Al ser preguntado sobre si un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz permitiría a Irán cobrar un peaje a los barcos por el tránsito, Bessent dijo: «Creo que se trataría de libertad de movimiento. Aunque la situación allí ha sido algo tensa en los últimos días, hemos visto salir bastantes barcos incluso ahora, por lo que cabría esperar que los precios de la energía vuelvan a estabilizarse».

El ‘oro negro’ cedió este lunes más de un 7 % en respuesta a la anunciada decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de cancelar un «ataque masivo» inminente sobre Irán con vistas a llegar a un acuerdo con la república islámica que ponga fin al conflicto.

Trump llegó a anunciar que retomarían el diálogo de paz con Irán este lunes, aunque desde Teherán desmintieron que estas conversaciones con Washington estén teniendo lugar y afirmaron que por ahora solo dialogan con Omán sobre las garantías para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto pasaba el 20 % del crudo mundial. EFE

rb/psh