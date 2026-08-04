El brent baja un 5,26 %, hasta los 79,36 dólares, por esperanzas de un acuerdo sobre Ormuz

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Londres, 4 ago (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en octubre bajó este martes un 5,26 %, hasta situarse en los 79,36 dólares, al cierre del mercado de futuros de Londres por el optimismo renovado de los inversores sobre un posible acuerdo para reabrir el tráfico en el estrecho de Ormuz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cedió 4,41 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto a la última jornada de negociación, cuando terminó en 83,77 dólares.

El brent prosiguió la semana a la baja y ya acumula una caída superior al 12 % en apenas dos sesiones, después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declarase a la CNBC que Washington y Teherán podrían llegar a un «pacto inminente» entre hoy y el miércoles para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz. EFE

rb/psh