El brent baja un leve 0,33 % tras las contradictorias señales de Trump

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Londres, 26 mar (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en mayo bajó este jueves un leve 0,33 %, hasta 101,89 dólares, en el mercado de futuros de Londres, a la espera de avances en los contactos entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y cuando llegan señales contradictorias de Washington o Teherán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 33 centavos de dólar respecto al cierre del miércoles en el ICE londinense, cuando terminó en 102,22 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que aún no tiene claro si hará cumplir el plazo que fijó para que Irán abra el estrecho de Ormuz antes del viernes, ya que la decisión dependerá del avance de las negociaciones en curso. También dijo que Irán está «suplicando» que haya un acuerdo.

Sin embargo, después del cierre de los mercados, Trump dijo que en todo caso retrasa un eventual ataque a las instalaciones eléctricas de Irán hasta por lo menos el 6 de abril (es decir, una vez terminada la Semana Santa cristiana), lo que previsiblemente afectará al precio del petróleo a la baja. EFE

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