El brent cae 5 %, por debajo de 79 dólares, por optimismo sobre acuerdo EEUU-Irán y Ormuz

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Londres, 16 jun (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este martes alrededor de un 5 %, hasta situarse por debajo de los 79 dólares en el mercado de futuros de Londres ante el optimismo inversor sobre el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 5,06 % -o 4,21 dólares- en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 83,17 dólares. EFE

rb/rcf