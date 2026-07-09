El brent cae más de 2 %, hasta los 76 dólares, entre temores inflacionistas y de demanda

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Londres, 9 jul (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en septiembre bajó este jueves más de un 2 % y se situó alrededor de los 76 dólares, mientras los temores inflacionistas y de demanda de crudo contrarrestaron el riesgo alcista de la última escalada de tensiones en Oriente Medio.

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, cerró exactamente en 76,30 dólares al término de la jornada de negociación en el mercado de futuros de Londres, lo que implica un retroceso del 2,20 % -o de 1,72 dólares- con respecto al precio de liquidación del día anterior, cuando finalizó en 78,02 dólares.

El brent cedió terreno tras el importante repunte -de más de un 5 %- del miércoles por la última escalada de ataques entre EE.UU. e Irán en Oriente Medio, ya que las perspectivas inflacionarias y de desaceleración económica de grandes potencias como Estados Unidos y China reactivaron en los inversores los temores de una caída en la demanda de crudo.

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminada la tregua con Irán y llevase a cabo una nueva serie de ataques contra la república islámica, en el mercado confían en que Washington y Teherán retomarán las conversaciones de paz.

En este contexto, el analista de mercado Fawad Razaqzada afirmó este jueves en un comentario en la web de Forex.com que los inversores se han acostumbrado a que los conflictos geopolíticos «se disipen casi tan rápido como surgen».

Sin embargo, subrayó que pese a que Trump trató de tranquilizar a los mercados sugiriendo que Teherán seguía abierto a negociar, la prima de riesgo asociada al crudo ya ha aumentado y los operadores están alerta «a cualquier amenaza al transporte marítimo» en el estrecho de Ormuz, e inmediatamente obligaría a revaluar las expectativas de inflación. EFE

rb/fpa