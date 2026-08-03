El brent cae más de un 7 % por la esperanza de una solución diplomática entre EEUU e Irán

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Londres, 3 ago (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en octubre se desplomó este lunes un 7,05 %, hasta los 83,77 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres, por las esperanzas de los inversores de que Estados Unidos e Irán renueven sus esfuerzos diplomáticos para poner fin a los ataques en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cedió 6,35 dólares respecto a negociación del pasado viernes en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, la última para entrega en septiembre, cuando terminó en 90,12 dólares. EFE

rb/psh