El brent cae más de un 7 % por la esperanza de una solución diplomática entre EEUU e Irán

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Londres, 3 ago (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en octubre se desplomó este lunes un 7,05 %, hasta los 83,77 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres, por las esperanzas de los inversores de que Estados Unidos e Irán renueven sus esfuerzos diplomáticos para poner fin a los ataques en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cedió 6,35 dólares respecto a negociación del pasado viernes en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, la última para entrega en septiembre, cuando terminó en 90,12 dólares.

El brent inició la semana a la baja después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera cancelar un «ataque masivo» inminente sobre Irán con vistas a llegar a un acuerdo con la república islámica que ponga fin al conflicto.

Este lunes, el jefe de la Casa Blanca advirtió a Irán de que tiene una «última oportunidad» para firmar un «buen» acuerdo que finalice la guerra, después de anunciar en la víspera que iban a reanudar las negociaciones de paz con Teherán -estancadas en medio de la reciente escalada de ataques-.

Sin embargo, desde Teherán han desmentido que estas conversaciones con Washington estén teniendo lugar y han dicho que por ahora solo dialogan con Omán sobre las garantías para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto pasaba el 20 % del crudo mundial.

El director general de Tickmill, Joseph Dahrieh, aseguró este lunes en un comentario remitido a EFE que el hecho de que Trump se abstuviera de ordenar una nueva ronda de operaciones militares en Oriente Medio, así como el diálogo abierto sobre Ormuz, han «reforzado las esperanzas de una solución diplomática» entre los inversores.

«Es probable que los precios del petróleo sigan ligados al ritmo del progreso diplomático y al estado del transporte marítimo en la región. Una flexibilización continua en ambos frentes podría prolongar la caída, mientras que cualquier nueva tensión o interrupción del tráfico marítimo podría hacer que los precios repunten rápidamente», agregó Dahrieh. EFE

rb/psh