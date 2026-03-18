El Brent cae más del 2 % tras pacto entre Kurdistán e Irak para reanudar flujo de petróleo

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Madrid, 18 mar (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en mayo cae este miércoles más del 2 %, aunque se mantiene en el entorno de los 100 dólares, después de que la región semiautónoma iraquí de Kurdistán haya anunciado que permitirá al Gobierno federal de Irak reanudar las exportaciones petroleras por su oleoducto.

A las 7.30 horas (6.30 GMT) de este miércoles, el petróleo brent cae el 2,41 %, hasta los 100,93 dólares el barril, según datos de Bloomberg.

Asimismo, el petróleo intermedio de Texas (WTI) baja a esta hora el 3,73 %, hasta los 92,62 dólares.

En la víspera, el crudo volvió a subir ante la persistencia del bloqueo del tráfico en el estrecho de Ormuz y el rechazo de varios aliados de la OTAN a intervenir en el paso a pesar de la petición del presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

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